Закон о ЖКХ вступил в силу. Что мы теперь имеем

В новом законе о ЖКХ четко прописаны новые правила игры. И, что бы там ни было, их надо знать. Потому с 1 мая украинцы могут столкнуться с довольно неприятными новациями, с такими, например, как пеня, штрафы, проверки и даже отключения. Главный принцип - платить придется за каждый кубометр воды и Гкал тепла, а тех, кто задерживает платежи, будут наказывать штрафами и отключениями.

Нововведения дают больше возможностей для поставщиков. Их право прекращать поставки услуги, обращаться в суд и штрафовать теперь прописаны в законе. Также бремя оплаты потерь внутри дома переводят на потребителей.



ОСМД

Если в доме есть ОСМД или управляющий, играть по правилам легче. Договор с поставщиком услуг от имени всех жителей заключает он. Или вместе с соседями вы выбираете компанию и подписываете коллективный договор. И в этих отношениях появляется четкое разделение на "наше" и "не наше".

Например, трубы в доме - ваша ответственность. За дыры и латание этих труб платите вы. За все, что вытечет из них по дороге к вашей квартире, тоже. А вот коммуникации, проложенные в дом, обслуживают коммунальщики за свой счет.



Распределение ответственности и отключения

Вам знакома ситуация, когда несколько семей в доме злостно не платят за коммуналку месяцами, а то и годами? Все, что им грозило ранее, это иск в суд, куда они конечно могли и не прийти. Эта практика и сейчас остается.

Сейчас должникам направляют письмо-предупреждение, на которое нужно в течение 30 дней как-то отреагировать: погасить долг или заключить договор о реструктуризации. Если проигнорируете - вас отключат от воды и отопления. Не до конца понятен лишь механизм, как будут отключать: поквартирно или будет страдать весь дом.

Не имеют права прекращать только подачу газа и электричества.

А еще однажды к вам может прийти проверяющий, сверить квартирный или общедомовой счетчик. Если не впустите - снова могут отключить.

Рассмотрим нововведения на примере конкретного дома. Допустим, в здании 50 квартир, месячные потери воды составляют 50%, пять семей отказываются оплачивать коммуналку, проверяющих не пускают ни в квартиру, ни в подъезд.

По "старым" законам потери воды в доме (через магнитов на счетчиках, неправильных показаний и текущих труб) компенсировал водоканал. Теперь - все потери разделят между всеми потребителями дома по показателям домовых счетчиков. Все, что потратили в доме, должны оплачивать его жители. Например, если в половине квартир с помощью магнитов занижают показания счетчиков, за украденные кубометра заплатят все жители поровну.



Как будут начислять долги

В законе четко прописана процедура. Долг начинает считаться с 21 числа (если выходной, то со следующего рабочего дня после 20-го). Исполнитель должен отправить письмо семье, подождать 30 дней и после этого может смело отключать, например, электроэнергию.

Проверяющих обязаны впускать в квартиры, иначе - отключение.

Исполнитель услуги по закону должен иметь доступ, например, к счетчику. Если потребитель находится в квартире и двери проверяющему не открывает, этого достаточно для того, чтобы прекратить предоставление услуги.

"Отказ потребителя предоставить доступ исполнителю коммунальной услуги в помещения, которые принадлежат потребителю, является основанием для прекращения предоставления соответствующей коммунальной услуги. После предоставления потребителем такого доступа предоставления услуги восстанавливается", - говорится в законе.

Есть, конечно, и вопрос: как проверяющие будут определять, дома потребитель, если двери квартиры не открыли? Ответа пока еще нет.

После 20-го числа за каждый день просрочки закон предусматривает наказание - пеню. Предельный размер такого штрафа - всего 0,01% долга за каждый день просрочки. То есть если заплатить на 60 дней позже, сумма увеличится только на 0,6%. Например, если ваш долг за два месяца - 4 тыс. грн, размер пени составит 24 грн.

Количество получателей субсидий на коммунальные услуги будут сокращать, потому что их не будут предоставлять тем, кто имеет долги.



Можно и не платить. При каких условиях

"Пеня не начисляется при условии наличия задолженности государства за предоставленные населению льготы и жилищные субсидии и / или наличии у потребителя задолженности по оплате труда, подтвержденной должным образом", - говорится в законе.

А на поставщика можно и даже нужно жаловаться, если он нарушает условия договора. Например, вас не могут отключить от чего безосновательно. За это - штраф. Или расторжения договора. Правда, надо предупредить об этом за 2 месяца.

Так же вы можете не платить за предоставленные или некачественные услуги. Есть разработана Кабмином форма акта-претензии, которую вы заполняете, и она является основанием для проверок. Если комиссия подтвердит, что, например, горячая вода в вашем кране вовсе не горячая, то платить вы будете меньше, чем по тарифу. То же с отоплением. За холодные батареи платить не стоит.

"Это будет касаться проверок качества услуг по поставке тепловой энергии, горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотведения, вывоза бытовых отходов, управление многоквартирным домом", - цитирует вице-премьера Геннадия Зубко пресс-служба профильного министерства.

Что касается абонплаты, то это и угроза, если вы заключили индивидуальный договор с поставщиком услуг. Каждый поставщик взимать с вас, цитирую: "плату за абонентское обслуживание".

Это своеобразная компенсация за проверки счетчиков, обслуживание распределительных узлов и этот список длинный. Формула запутанная. Максимальный предел этой платы установили в Кабмине - от 13 гривен за вывоз мусора в 27,38 грн за поставки воды. На месяц. Даже если и капли воды вы не использовали.

Например, как оплачивать горячую воду:

75-50 градусов - полный тариф;

49-45 градусов - 90% полного тарифа;

44-40 градусов - 70% полного тарифа;

40 градусов - по тарифу на холодную воду.

Кроме того, как объясняют в Национальной комиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ), горячую воду не могут отключать более чем на 6 часов в сутки, при этом период "без воды" должен составлять не более 30% месяца. Если указанная норма нарушается, за каждые сутки сумма в платежках должна уменьшаться на 3,3%. Последняя норма также касается и холодной воды.

Температура воздуха в отапливаемом помещении должна быть не ниже 18 градусов тепла. Действующие нормы устанавливают: если температура в помещении не выше 12 градусов, отопление можно вовсе не оплачивать. Отключать тепло могут не чаще чем раз в месяц и не более чем на 12:00.



Выводы

По сути, этот закон должен нарисовать четкую линию между правами и обязанностями потребителей и коммунальщиков. Но на самом деле это реальный кнут для тех, кто до сих пор сам и никак не познакомится с соседями, чтобы объединиться в ОСМД или нанять управляющего. С таких коллективных потребителей не взимают абонплату, вместе легче решить вопрос долгов и контролировать качество услуг. Закон без подтекстов говорит: ваша ответственность уже давно не только ваша квартира. Поэтому уже сегодня созывайте соседей советоваться, как жить дальше.

Источник: ТСН



