Венесуэла: эпопея со свержением узурпатора продолжается. Хроника событий

В Венесуэле продолжаются попытки свержения диктатора "автобусного парка" Мадуро. Если диктатор не сбежит в Ростов сегодня - завтра, возможно, будет поздно, передает ВВС.

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Старт к началу восстания 30 апреля дал официальный и.о. президента Венесуэлы, признанный таковым всем цивилизованным миром, Хуан Гуайдо:

"Народ Венесуэлы инициировал конец узурпации. В настоящий момент я встречаюсь с основными соединениями наших вооруженных сил, что знаменует начало финальной фазы операции "Свобода".

В данный момент военные и полицейские, ранее признавшие законность новой власти, берут одно за другим государственные учреждения, которые им сдают практически без боя.

Оставшиеся верными Мадуро местные вооруженные бандиты и иностранные наемники (среди которых заметное большинство имеют боевики печально известной российский ЧВК "Вагнер") отступают к резиденции Мирофлорес, где в данный момент и забаррикадировался диктатор "автобусного парка".

Если Николас не решится бежать на спецрейсе в Ростов сегодня — то завтра, вполне вероятно, это делать будет уже поздно, а Владимир Владимирович так сильно ждет пополнения своего отряда "свергнутых ручных тиранов" — не стоит его огорчать.

Выстрелы слышны на улицах Каракаса, передает венесуэльский телеканал NTN24.

На кадрах телеканала показаны люди в военной форме, стреляющие из винтовок на одной из улиц города.

О том, какие патроны используются, телеканал не сообщает.

В то же время диктор предупредил, что эти выстрелы могут нанести ущерб здоровью людей, поскольку они направлены не в воздух.

Ранее министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес предупредил о том, что "для защиты суверенитета и независимости страны" военные могут применить против протестующих оружие.

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил конец режима президента Мадуро, его поддержали США.

Полиция применила слезоточивый газ и военную технику против манифестантов.

Военные Национальной гвардии Венесуэлы, лояльные к Мадуро, въехали в толпу манифестантов в Каракасе на бронированных автомобилях. Пострадали десятки человек.



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Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон призвал сподвижников президента Венесуэлы Николаса Мадуро «использовать последний шанс и принять амнистию от временного президента Хуана Гуайдо». Он обратился к главе минобороны Венесуэлы, председателю высшего трибунала юстиции и командующему президентской гвардией: «Ваше время заканчивается. Это ваш последний шанс. Примите амнистию от временного президента Хуана Гуайдо, защитите конституцию и отстраните Мадуро. Мы исключим вас из санкционного списка. Останетесь с Мадуро, вы пойдете ко дну вместе с этим кораблем».



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США призывают Россию не вмешиваться в события в Венесуэле, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. «Особенно сейчас (…) мы ожидаем от России невмешательства в то, что происходит в Венесуэле» — сказал Джон Болтон.



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"...Иначе как политикой совершенно циничной и беспардонной, ниже плинтуса и вне международного права, равно как и за пределами элементарных человеческих приличий, уж извините за недипломатичность, я это не назову. Более крепкие выражения оставляю за скобками..." - прокомментировал советы Болтона председатель Комитета СФ РФ по международным делам Константин Косачев.



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Президент Венесуэлы Николас Мадуро 1 мая заявил о победе над "попыткой военного переворота" лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

В телеобращении Мадуро сказал, что Гуайдо не удалось привлечь военных на свою сторону, пишет ВВС.

Он также обвинил протестующих в "серьезных преступлениях", которые, по его словам, "не останутся безнаказанными".

Кроме того, в обращении Мадуро обвинил США в заговоре против него. Он также опроверг слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что Мадуро собирался лететь на Кубу и имел для этого подготовленный самолет.

ВВС отмечает, что во время столкновений во вторник, во время которых пострадало больше 100 человек, десятки нацгвардейцев стали на сторону оппозиции.

Гуайдо призвал своих сторонников выйти на улицы Венесуэлы снова.

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро ответил госсекретарю США Майка Помпео, обвинившего его в попытке бежать из страны. Выступление Мадуро транслировалось по государственному телевидению в среду, 1 мая:



"В Соединенных Штатах еще не было такого сумасшедшего правительства, как это… Болтон, Пенс, Помпео – сколько в них ненависти… До какого уровня может дойти бесчувственность, безумие, ложь, манипуляции? Майк Помпео вечером сказал, что у меня, у Мадуро, был самолет, готовый улететь, и что русские запретили мне покидать страну. Сеньор Помпео, пожалуйста, как несерьезно!", - сказал Мадуро.



Глава государства сообщил, что в результате беспорядков накануне были ранены пять военнослужащих, двое из них находятся в тяжелом состоянии.



Мадуро также сообщил, что поручил расследовать попытку переворота, ряд подозреваемых уже допрашиваются. Он добавил, что все люди, которые вышли с оружием, чтобы свергнуть власть, будут найдены, их отдадут под суд.



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В столице страны в результате столкновений протестующих с силами правопорядка были ранены более 70 человек, как минимум 80 задержаны. Ответные акции проводят и сторонники президента Мадуро.







