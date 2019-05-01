Курс валют

» » » Украина призвала мир не признавать выданные в ОРДЛО российские паспорта

Новости

Все новости
Политика / Власть
Вчера, 14:52
58
Версия для печати

Украина призвала мир не признавать выданные в ОРДЛО российские паспорта

Украина призывает международных партнеров не признавать российские паспорта, выданные Российской Федерацией гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях Украины. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Украина обращается к международным партнерам не признавать и не принимать документы, выданные Российской Федерацией гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных Россией территориях в Донецкой и Луганской областях Украины, в нарушение Конституции и законодательства Украины, а также любые сделки, совершенные с такими документами", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Министерстве призвали усилить консолидированное политико-дипломатическое давление на Кремль с целью соблюдения им норм и принципов международного права, в том числе путем расширения персональных и секторальных санкций против государства-агрессора.

Напомним, в России заработал центр выдачи российских паспортов жителям "ДНР".



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
Новости партнеров
Клумба — торговая площадка для всей семьи
ИНФОГРАФИКА
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Кого читают в Facebook депутаты
Лучшее за неделю
Мультимедиа
Фотограф из Коростышева показывает сказочный мир природы: фото
В Кировоградской области мужчину раздавило бетонной плитой во дворе собственного дома
Во Львове автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
Известный певец сбил человека возле церкви
В Днепре взорвали авто с девушкой за рулем
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт