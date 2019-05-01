Украина призвала мир не признавать выданные в ОРДЛО российские паспорта

Украина призывает международных партнеров не признавать российские паспорта, выданные Российской Федерацией гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях Украины. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Украина обращается к международным партнерам не признавать и не принимать документы, выданные Российской Федерацией гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных Россией территориях в Донецкой и Луганской областях Украины, в нарушение Конституции и законодательства Украины, а также любые сделки, совершенные с такими документами", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Министерстве призвали усилить консолидированное политико-дипломатическое давление на Кремль с целью соблюдения им норм и принципов международного права, в том числе путем расширения персональных и секторальных санкций против государства-агрессора.

Напомним, в России заработал центр выдачи российских паспортов жителям "ДНР".







