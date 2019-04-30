В Одессе на фабрике 3D-печати делают человеческие кости для имплантации

Одесская фабрика Kwambio, который производит 3D-принтеры, наладила печать человеческих костей. Этот проект получил название ADAM, сообщил гендиректор Kwambio Владимир Усов.

Одесская фабрика реализует его совместно с фондом WeFund Ventures. Среди партнеров инициативы также числятся производитель медицинских девайсов Applied Medical и акселератор Techstars. Производство должно заработать в полную силу уже в этом году.

Специально для ADAM были разработаны новые материалы. Одним из них является модифицированный биополимер на основе поликапролактона с добавкой гидроксиапатита, который обладает высокой прочностью и хорошей биосорбируемостью. Другой — керамическое биостекло на основе гидроксиапатита и боросиликатного стекла, которое способно реагировать с костной тканью для эффективного соединения с имплантатом и стимулирования остеогенеза.

Дефекты в костях, которые не несут прямой физической нагрузки и выполняют только защитные и скелетные функции (кости черепа, верхней и нижней челюстей), можно лечить с помощью керамических биостеклянных имплантатов, а модифицированный биополимер будет использоваться для дефектов трубчатых костей.

Материалы были успешно протестированы в Лундском университете (Швеция).

«Более миллиона человек находятся в очереди на пересадку органов во всем мире. Новые технологии направлены на решение этой проблемы, и ADAM — это первая возможность печатать органические кости. Основная причина запуска этого проекта — помочь людям спасти свою жизнь», — говорит Усов.

«Глобальный рынок 3D-биопечати быстро растет. Согласно исследованиям, он будет очень интенсивно развиваться до 2024 года, достигнув более 2,5 миллиарда долларов США. Мы верим в потенциал команды, которая ранее запустила успешные проекты 3D-печати, которые уже привлекли большое внимание. И мы надеемся, что ADAM выведет это стремление к инновациям на новый уровень», — говорит партнер WeFund Ventures Денис Гурак.

Еще одним направлением проекта является разработка облачной цифровой платформы для создания трехмерной модели тела с использованием данных компьютерной томографии и МРТ. Она позволит печатать необходимые имплантаты прямо в больницах.

Источник: https://dumskaya.net



