Игра в дротики на Аляске привела к массовому убийству 350 лет назад

На Аляске найдены следы массового убийства местных жителей. Жуткие легенды о битве местные передавали от поколения к поколению. В серию кровавых столкновений, по древним преданиям, привела обычная игра в дротики. Об открытии международной команды археологов под руководством специалистов из Университета Абердина сообщает Live Science.

Археологи в поселке Агалигмиут на Аляске обнаружила следы кровавой схватки 350-летней давности - остатки десятков людей и десятки тысяч артефактов.

Этот конфликт произошел во время так называемой "войны с луками и стрелами" на Аляске.

По преданию, война началась из-за неудачного случая во время ритуальных игр - маленький мальчик попал дротиком в глаз своему сверстнику. Это разгневало отца ребенка и тот лишил «обидчика» обоих глаз. Потом была еще одна месть, конфликт обострился и перерос в серию войн между племенами Аляски и Юкона.

Во время раскопок исследователи нашли останки 28 человек, погибших во время схватки, а также около 60 000 хорошо сохранившихся артефактов.

Как отмечается, найденные останки демонстрируют жестокие способы казни. Большинство погибших - дети, женщины и пожилые люди. На некоторых погибших были следы веревок - их судя по всему связывали перед смертью. Некоторые жертвы лежали лицом вниз, а в их черепах были дырки от стрел и копий.

Археологи отказались обнародовать фотографии остатков из уважения к этим людям и их потомкам.

Точную дату события археологи не знают, впрочем поселение, в котором произошло столкновение, построили между 1590 и 1630 годами. Согласно анализу, оно было уничтожено из-за нападения и масштабного пожара несколько десятков лет спустя.

Легенду о кровавой бойне в Агалигмунти рассказывают представители эскимосского народа юпик. Так, например, их истории свидетельствуют, что воинов поселка возглавил человек по имени Пиллугтук. Он собрал воинов и пошел атаковать другой поселок, однако его жители узнали об этом заранее, устроили засаду и убили врагов. После этого они пошли добивать тех, кто остался в Агалигмунти. Поскольку большинство мужчин погибли в засаде, жертвами бойни и стали женщины, дети и старики - подтверждающие найдены остатки.



