Украинцы достаточно счастливы - мы имеем средние позиции между опрошенными

Самые счастливые во всех смыслах люди в мире живут в странах Латинской Америки - это год за годом подтверждает опрос социологической компании Gallup.

«Жители Латинской Америки, возможно, и не считают свою жизнь наилучшей (как скандинавские страны), но они смеются, улыбаются и получают столько удовольствия, как нигде в мире», - говорит глобальный управляющий партнер Gallup Джон Клифтон.

В рамках исследования, измеряющего эмоциональное состояние мира, социологи в 2018 году опросили респондентов в 143 странах. Семь из десяти человек в мире заявили, что в прошедшем перед опросом дне они пережили большое удовольствие (71%), чувствовали себя отдохнувшими (72%), много смеялись или улыбались (74%) и к ним относились с уважением (87%).

Но, несмотря на это - мир переживает все больше негативных эмоций, показали социологи. Хотя общий уровень стресса в мире снизился на два процента по сравнению с прошлым годом, уровень гнева вырос на два процента - достигнув нового высокого значения.

Более трети опрошенных сообщила, что в день перед опросом они переживали обеспокоенность (39%), стресс (35%), трое из десяти переживали значительную физическую боль (31%), по меньшей мере один из пяти сообщил о грусти (24%) или гневе (22%).

Большинство американцев (55%) сказали, что переживали стресс в течение дня, предшествовавшего опросу.

В целом опрос провели по десяти показателям: вы вчера чувствовали злость, грусть, стресс, беспокойство, физическую боль, радость, или вы вчера хорошо отдохнули, чему-то научились, смеялись или улыбались, или к вам вчера относились с уважением.

Беларусь стала второй снизу по рейтингу положительных эмоций. А самый низкий индекс положительных эмоций уже второй раз регистрируется в Афганистане, где повседневную жизнь омрачает бедность и насилие из-за вооруженного конфликта, говорится в исследовании.

Украинцы во всех этих опросах оказались на более или менее средних позициях.

Источник: РадиоСвобода



