Гройсман рассказал о задачах, которые стоят сейчас перед правительством

Ключевые задачи правительства Украины сегодня - обеспечить стабильное развитие страны и все возможности усиления позиций страны в мире. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает Еспресо.TV.

"Задача - обеспечить стабильность и принятия решений для продолжения работы. Выборы прошли, экономика растет, валюта стабильна. Мы выдержали соревнование", - сказал Гройсман.

Премьер-министр отметил, что сейчас Украина испытывает немало вызовов и проходит большие финансовые нагрузки - учитывая выплату долгов предыдущих периодов.

"Но я нацелен на то, чтобы удерживать стабильность", - отметил Гройсман.

По его словам, сейчас надо сделать все возможное, чтобы удержать экономическую стабильность и воплотить те решения, которые уже очевидны - в рамках реформ, которые внедряются. Речь идет о новых дорогах, медицине, образовании, децентрализации и тому подобном.

"Я буду бороться за успех Украины", - заверил Гройсман.







