Курс валют

» » » Гройсман рассказал о задачах, которые стоят сейчас перед правительством

Новости

Все новости
Политика / Власть
Сегодня, 21:30
0
Версия для печати

Гройсман рассказал о задачах, которые стоят сейчас перед правительством

Ключевые задачи правительства Украины сегодня - обеспечить стабильное развитие страны и все возможности усиления позиций страны в мире. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает Еспресо.TV.

"Задача - обеспечить стабильность и принятия решений для продолжения работы. Выборы прошли, экономика растет, валюта стабильна. Мы выдержали соревнование", - сказал Гройсман.

Премьер-министр отметил, что сейчас Украина испытывает немало вызовов и проходит большие финансовые нагрузки - учитывая выплату долгов предыдущих периодов.

"Но я нацелен на то, чтобы удерживать стабильность", - отметил Гройсман.

По его словам, сейчас надо сделать все возможное, чтобы удержать экономическую стабильность и воплотить те решения, которые уже очевидны - в рамках реформ, которые внедряются. Речь идет о новых дорогах, медицине, образовании, децентрализации и тому подобном.

"Я буду бороться за успех Украины", - заверил Гройсман.



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
Новости партнеров
Клумба — торговая площадка для всей семьи
ИНФОГРАФИКА
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Кого читают в Facebook депутаты
Лучшее за неделю
Мультимедиа
Фотограф из Коростышева показывает сказочный мир природы: фото
В Кировоградской области мужчину раздавило бетонной плитой во дворе собственного дома
Во Львове автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
Известный певец сбил человека возле церкви
В Днепре взорвали авто с девушкой за рулем
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт