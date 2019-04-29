Мировая политика: Беларусь предлагает перезапуск Хельсинкского процесса

Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели поддерживает предложение Беларуси о перезапуске Хельсинкского процесса. Об этом он заявил журналистам после встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске, сообщает БелТА.

"ОБСЕ видит Беларусь как очень важного партнера в том, что касается выполнения целей и основных принципов Хельсинкского процесса. Я рад видеть, что президент поддерживает принципы Хельсинкского процесса, которые сейчас нарушаются. Приветствую идею, которая была озвучена главой государства, о необходимости вернуться к соблюдению принципов Хельсинкского процесса", - сказал Церетели.

По его мнению, их не стоит радикально менять, скорее, важнее напомнить о необходимости придерживаться этих принципов.

"Они должны быть усилены, возможно, за счет превентивных механизмов", - считает председатель ПА ОБСЕ.

Во время встречи Лукашенко подчеркнул, что закрывать глаза на конфликты в регионе ОБСЕ ни в коем случае нельзя.

"Согласитесь, накопилось очень много проблем у нас здесь в общем доме, которые надо решать: и Нагорный Карабах, и Приднестровье, много других, менее важных. Тепер добавилась Украина", - сказал Лукашенко.

Он добавил, что уже долгое время на площадке ОБСЕ не проводятся встречи глав государств, на которых можно было бы обсудить текущие вопросы и наметить пути выхода из сложившейся ситуации. Последнее такое мероприятие состоялось в 2010 году в Астане, но еще масштабнее конференция состоялась в 1999 году в Стамбуле.

"Это была сильная конференция, и с тех пор не собирались, а надо было бы. Потому что очень много проблем, на которые нужно не просто обратить внимание. Надо собираться и решать их. Если не удастся решить, то хотя бы наметить пути, перспективы", - сказал Лукашенко.

Как пишет издание, Церетели прибыл в Минск для участия в международной парламентской конференции группы поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ "Один пояс и один путь: углубление сотрудничества для устойчивого развития и процветания".

Хельсинкский процесс - процесс перестройки европейской системы международных отношений на принципах, призванных обеспечить мир, безопасность и сотрудничество. Был основан Заключительным актом Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, завершающая стадия которого состоялась в Хельсинки в 1975 году.







