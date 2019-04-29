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Сегодня, 13:00
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Германия решила, что знает, как завершить войну на Донбассе

Как сообщает Bild, парламентарии от Свободной демократической партии предложили в бундестаге соответствующий план под названием "Миру в Украине нужен новый импульс". В документе предлагается привлечь ООН для "большого давления" на Россию.

Депутаты также настаивают на разработке дополнительного плана по реализации минских соглашений, в котором должны быть указаны сроки выполнения пунктов и "конкретные последствия в случае их несоблюдения».

Депутат Рената Альт заявила, что Германия должна поддерживать Украину еще больше, а также действовать "более решительно".

По ее словам, указ об упрощенном получении российских паспортов жителями Донбасса, подписанный президентом России Владимиром Путиным, дает понять, что российская сторона "презирает мирное разрешение конфликта".


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