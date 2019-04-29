Эксперты считают, что рейтинг Зеленского неизбежно упадет

Что бы завтра не сделал или не сказал Зеленский, эксперты уверены, что его рейтинг будет уменьшаться. Потому что его избиратели - не монолит, у них - разные взгляды, разные мечты и разные надежды. И поэтому угодить им всем сразу - практически невозможно.

Потому что есть, например, закон о языке или угрозы Путина выдавать российские паспорта всем гражданам Украины. Зеленский должен четко выразить свою позицию по поводу каждого из этих фактов.

Если он поддержит закон и осудит Путина за его действия, часть людей из Донецкой, Луганской, Одесской областей сразу начнут разочаровываться.

Если он выступит против языка и поддержит Путина, потеряет поддержку на западной и центральной Украины.

Тоже самое касается и проблемы досрочных выборов в ВР. Об этом в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция «Народного фронта») Игорь Гузь.

Он убежден: вопрос досрочных парламентских выборов однозначно на повестке дня. Однако большинство политиков, по словам Гузя, этого не хотят, потому что рейтинг Зеленского сегодня зашкаливает.

«Если выборы состоятся уже в июле, это не все 73%, но очень много процентов парти «Слуга народа» сможет получить по спискам и по мажоритарным округам. Поэтому политики надеются, что до конца октября рейтинг нового президента, как в свое время Порошенко и Ющенко, упадет. Вспомните 2014 год. Президент на выборах получил 54%, а на выборах в Раду его партия получили только 20%. Также вспомните 2004 год. Ющенко получил 52%, а «Наша Украина» получила 14%. Поэтому подавляющее большинство политической элиты хотела бы, чтобы к октябрю рейтинг Зеленского «сдулся», - сообщил народный избранник.

Источник: ЗИК



