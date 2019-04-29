В Австралии планируют убить два миллиона одичавших кошек

Австралийские власти планируют убить к 2020 году два миллиона диких кошек, которые угрожают экосистеме страны. Они истребляют грызунов, 27 видов которых находятся на грани исчезновения.

Специальное отравляющее вещество изготавливается на фабрике неподалеку от города Перт. Яд помещают в колбаски, которые сбрасывают с воздуха. Кошки умирают в течение 15 минут после того, как съедают отравленное «лакомство».

Чтобы истребить как можно больше животных, некоторых из них ловят и отстреливают.

Многие знаменитости выступили против этой акции. Так, певица и актриса Брижит Бардо написала открытое письмо с призывом прекратить «геноцид животных».

Однако есть и те, кто поддерживает правительство. Австралия известна своей уникальной дикой природой, и все, что является опасным для нее, по мнению властей, должно быть устранено.

«Дикие кошки представляют собой реальную и очень серьезную угрозу для нашей экосистемы», — заявил бывший министр охраны окружающей среды Австралии Джош Фриденберг.

Источник: УНИАН



