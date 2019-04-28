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В Египетских мумиях обнаружены никотин и кокаин

Немецкий исследователь Светлана Балабанова сообщила результаты своей работы, которые поставили под сомнение открытие Америки Колумбом. Так, в телах древних египтян были обнаружены такие вещества, как никотин и кокаин. Если верить ученым, растения, из которых делали наркотики, произрастали исключительно за океаном – в Америке.

Неужели в доисторическое время египтяне контактировали с индейцами (коренные американские народы, к слову, были названы так именно Колумбом)? Открытие Нового Света произошло в 1492 году, именно тогда в Европе появились картофель, табак и другие растения. У разных скандинавских народов имеются свои версии касательно данного события. Так, якобы впервые американский континент открыли викинги.

Легенда о сотрудничестве египтян с индейцами ничем не подтверждена. По словам ученых, никотин был обнаружен также в телах людей, проживающих тысячи лет назад на территории современной Европы. Вполне возможно, что египтяне употребляли белладонну. Данное растение содержит те же алкалоиды, что и кока. Специалисты уверены, что наличие дурмана в останках древних людей можно объяснить без разных фантастических теорий.

Источник: Планета новостей 

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