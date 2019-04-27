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Вчера, 22:00
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В Украине откроют уникальный завод по производству листового стекла

В селе Ваганичи Гродненского района построят первый в Украине завод по производству стекла. Он будет одним из самых современных в Европе. Проект может принести региону миллионы долларовых инвестиций и сотни рабочих мест.

Реализация инвестиционного проекта позволит создать 350 рабочих мест: 250 - на заводе, 100 - на добыче песка. Часть специалистов пройдет стажировку в Европе и США. Построить предприятие планируется максимум за 3 года.

Проект реализуют компания "Стюарт инжиниринг" (США) и швейцарский фонд "P-Build Holding AG". Объем инвестиций составляет 250 млн долларов.

"Этот проект является уникальным не только в региональном масштабе, но и в национальном, так как в Украине отсутствует завод по производству листового стекла. Украина его импортирует, в основном, из Польши, несколько из России и Беларуси", - рассказал представитель ООО "Стюарт флоат гласс" Олег Семинский, депутатам.

В собственности инвесторов находится уже 49 га земли, на которых ведутся подготовительные работы. Разрабатывают детальный план территории, идет процесс изменения целевого назначения земельного участка.

Ассортимент продукции будет состоять из листового стекла и стеклопакетов, а в перспективе - и автомобильного стекла для крупных производителей Германии, Франции и Италии. Кроме того, производить стекло и для компьютерной и другой техники.

Источник: http://newsoboz.org


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