Нежелание ОРЛО обратиться к украинским спасателям лишило горняков "Схид-карбон" шанса на спасение

Из-за взрыва метана, который привел к обрушению породы на шахте "Схид-карбон" в Лутугинском районе оккупированной Россией части Донбасса погибло 17 человек. Как сообщал УНН, из-за нежелания "ЛНР" обращаться к украинским спасателям, прошли сутки, пока шахтеров начали доставать из-под завалов спасатели из РФ.

"В ОРДЛО не попросили помощи у горноспасательной службы, которая находится в Лисичанске на подконтрольной территории Украины, зато обратились к российским спасателей из Ростовской области, а это на расстоянии более двухсот километров. В результате замалчивания этих событий, в первые 12 часов от начала аварии лицами, представляющими ОРДЛО, были утрачены возможности кого-то спасти", - заявил председатель профсоюза горняков Волынец.

Сейчас тела всех 17 погибших подняты на поверхность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

По словам представителя омбудсмена в Луганской и Донецкой областях Павла Лисянского, на шахте была превышена концентрация газа метана.

"То есть, была нарушена система техники безопасности и не проводились работы для того, чтобы не было скопления метана в выработках, где работают люди. Нужно постоянно проводить профилактику, чтобы этого не произошло. Но это отвлекает людей, а их там немного, это мини-шахта, там 20 человек. То есть, отвлекаясь, они занимались этими работами, а не добычей угля, владельцу шахты это не выгодно", - сказал он в эфире 112 Украина.

Кроме того, по его данным, взрыв на шахте Схидкарбон был не один.

"Был первый мощный взрыв, потом ещё два локальных", - добавил Лисянский.

Источник: УНН



