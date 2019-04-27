В Египте найдена древняя гробница с десятками мумий, среди которых и дети

Пока историки-альтернативщики пытаются доказать, что официальная история сфальсифицирована в результате какого-то заговора, настоящие историки делают открытия, которые подтверждают то, что изложено в учебниках.Так, в начале 2019 года археологи обнаружили в Египте нетронутую древнюю гробницу с десятками мумий, в том числе и детей, сообщает BBC.

Такое масштабное захоронение обнаружила группа археологов на юге Египта в провинции Асуан. Как установили, гробница относится к периоду греко-римского владычества (332 года до н.э. — 395 года н.э.).

По словам ученых, гробница большая и просторная — состоит из нескольких комнат. Место захоронения полностью выдолблено внутри скалы. Чтобы попасть внутрь, нужно спуститься по каменной лестнице, вход к которой был замурован каменной стеной — за счет этого захоронение осталось нетронутым на протяжении двух тысячелетий.

Как сообщает египетское министерство по делам древностей, по надписям внутри гробницы удалось установить имя «основного» захороненного — Тийт, однако в общей сложности в подземном склепе было обнаружено три десятка мумий, в том числе забальзамированных детских тел.

Тело самого Тийта было уложено в украшенный росписью деревянный саркофаг, который позже распался на части. Также рядом были обнаружили фрагменты другого саркофага, собрав которые вместе, можно прочитать целый текст с упоминанием имени усопшего, а также заклинания и молитвы, обращенные к богам Древнего Египта — Хнуму, Сатис, Анукет и Хапи.

В погребальных камерах археологи нашли десятки амфор с благовониями и других жертвенных сосудов с подношениями богам. Рядом с четырьмя мумиями были расставлены блюда с едой.

«Два мумифицированных тела (по всей видимости, мать и ее ребенок) были уложены друг на друга и укрыты расписным картонажем — многослойным папирусом, который традиционно использовался в Древнем Египте для создания посмертных масок и саркофагов, повторяющих контуры тела. Еще несколько детей были захоронены отдельно, в прилегающей боковой галерее», — говорится в сообщении.

По словам итальянского профессора Патриции Пьячентини, которая руководит раскопками, среди всех артефактов лучше всего сохранились носилки, на которых в гробницу спускали тела. Они сделаны из двух пальмовых жердей, между которыми натянута расписная ткань.

У входа в основную камеру стояло несколько сосудов с дегтем, который использовался для бальзамирования, и готовый к росписи, но еще не раскрашенный картонаж, а также масляная лампа.

Слева и справа от входа были найдены многочисленные фрагменты посмертных масок и прекрасно сохранившаяся статуэтка Ба — птицы с человеческим лицом, которая олицетворяет душу усопшего.



