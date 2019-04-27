Курс валют

» » Европейская комиссия намерена исследовать закон об украинском языке

Новости

Все новости
Политика
Сегодня, 08:00
38
Версия для печати

Европейская комиссия намерена исследовать закон об украинском языке

Европейская комиссия намерена изучить принятый Верховной Радой Украины закон о функционировании украинского языка как государственного. Об этом на брифинге в пятницу заявила пресс-секретарь Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини Майя Косьянчич.

"Я могу на данном этапе отметить, что нам известно о том, что украинский парламент утвердил новый закон о языке. Сейчас мы ждем публикации финальной версии этого закона, чтобы исследовать его содержание", - сказла Косьянчич.

"Как вы знаете, мы неоднократно подчеркивали, что власть Украины должна направить этот закон для рассмотрения Венецианской Комиссией до того, как он вступит в силу", - добавила она.

Источник: УНН


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
Новости партнеров
Клумба — торговая площадка для всей семьи
ИНФОГРАФИКА
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Кого читают в Facebook депутаты
Лучшее за неделю
Мультимедиа
Фотограф из Коростышева показывает сказочный мир природы: фото
В Кировоградской области мужчину раздавило бетонной плитой во дворе собственного дома
Во Львове автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
Известный певец сбил человека возле церкви
В Днепре взорвали авто с девушкой за рулем
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт