Европейская комиссия намерена исследовать закон об украинском языке

Европейская комиссия намерена изучить принятый Верховной Радой Украины закон о функционировании украинского языка как государственного. Об этом на брифинге в пятницу заявила пресс-секретарь Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини Майя Косьянчич.

"Я могу на данном этапе отметить, что нам известно о том, что украинский парламент утвердил новый закон о языке. Сейчас мы ждем публикации финальной версии этого закона, чтобы исследовать его содержание", - сказла Косьянчич.

"Как вы знаете, мы неоднократно подчеркивали, что власть Украины должна направить этот закон для рассмотрения Венецианской Комиссией до того, как он вступит в силу", - добавила она.

Источник: УНН



