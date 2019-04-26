На период религиозных праздников МВД усиливает меры безопасности у культовых сооружений

На период религиозных праздников и поминальных дней Министерство внутренних дел Украины усилит меры безопасности вблизи культовых сооружений, а на улицу выйдет около 20 тыс. полицейских и 1000 нацгвардейцев. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Об этом заместитель Председателя Национальной полиции Украины Александр Фацевич сообщил сегодня, 26 апреля, во время видеоселекторного совещания с участием первого заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Ярового и главы Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаила Ноняка.

Меры безопасности, прежде всего, будут направлены на предотвращение терактов и провокаций.

Заместитель главы Национальной полиции Александр Фацевич сообщил, что в рамках празднования Пасхи правоохранители ожидают проведения религиозных служб в более 16 тысячах религиозных сооружений. Следовательно, ожидается участие в этих мероприятиях около восьми миллионов верующих. К обеспечению общественной безопасности планируется привлечь около 21 000 правоохранителей, из которых 20 000 - полицейские.

По словам первого заместителя главы МВД Украины Сергея Ярового, мероприятия, планируемые в ближайшее время в государстве, были обсуждены с руководством Национальной полиции Украины. Речь шла о подготовке к празднованию гражданами Пасхи, обеспечение безопасности на дорогах в связи с увеличением количества автотранспорта на период майских праздников, пассажирских перевозок, а также публичной безопасности во время массовых мероприятий. Следовательно, на весь период майских, праздников запланированы превентивные меры с одновременным информированием общественности о результатах работы правоохранителей.

Отмечается, что полиция будет нести службу не только вблизи культовых сооружений в местах скопления верующих, но и вблизи мест отдыха граждан, особенно – вблизи лесопарковых зон.

"Такие меры предосторожности связаны с недопущением возникновения пожаров", – заявили в МВД.







