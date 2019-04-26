Мы уже живём в другой климатической реальности: что и как будем спасать

Повышение среднегодовой температуры значительно изменило привычные агроклиматические зоны Украины - степь, лесостепь и полесье. Теперь на большей части страны доминирует степь. Об этом сообщает специализированное аграрное издание landlord.ua.

Традиционное деление на степь, лесостепь и полесье проводится по соотношению количества осадков и получаемого тепла. Теперь, в связи с изменением климата, эти агроклиматические зоны смещаются.

Как утверждают синоптики, повышение температуры на 1° С сдвигает границу аклиматических зон примерно на 100 км на север. В Украине температура выросла на целых 2° С, и зоны сместились на 200 км.

- Вёсны станут «маленькими». И это уже происходит, хотя и медленно. Не обязательно каждый год и везде, но происходит. Это очень-очень медленный, но необратимый процесс, - подчеркивает швейцарский климатолог Карл Гутброд.



Как утверждают специалисты, это не значит, что в наших широтах начнут расти пальмы или оливковые деревья. Однако условия для выращивания привычных культур значительно ухудшатся. Особенно это касается Полесья, где привычная климатическая зона практически исчезает. В тоже время в Херсонской, а также на юге Запорожской и Николаевской областей, уже можно выращивать такие теплолюбивые культуры, как рис или хлопок.

30 лет назад на Херсонщине засушливых дней было 30-40, а сейчас - 60-70! На Львовщине 30° С когда-то вообще было странным. А сейчас таких дней - 10-20 за лето. Это довольно значительные повышения. Из-за них начинаются необратимые изменения климата, - подчеркивает начальница отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко.



Какой же можно сделать вывод?

Печальный: мы можем потерять наши лес

Их, леса, нужно беречь: заботиться о старых и высаживать новые для борьбы с пыльными бурями и с обезвоживанием.

Как разводить леса в степной зоне - специалисты хорошо знают: мы имеем полтора столетия опыта.



Напомним:

Мариупольская лесная опытная станция Украинского научно-исследовательского института лесного хозяйства и агролесомелиорации в поселке Ольгинка (сейчас фактически на линии фронта) была создана более столетия назад великим ученым Василием Докучаевым, который разработал систему разведения лесов в степях для борьбы с пыльными бурями и с обезвоживанием.

Сегодня почти все леса в степной зоне Украины - например, в Донецкой области, в классическом Диком Поле - рукотворны, они созданы по методике Докучаева. Это и Великоанадольский лес возле Волновахи, леса Святогорья, Красного Лимана и Красного Оскола, сосновые леса левобережья Северского Донца, Кременной лес на Луганщине.

Лесной фонд региона составляет 214,5 тысяч гектаров, из которых 53 470 гектаров (41%) сегодня находятся на временно оккупированной территории.

"С началом российской агрессии против Украины леса Донецкой области понесли значительные потери: только в 2014 году в результате ведения боевых действий произошло 154 лесных пожара, которые нанесли ущерб 4708 га леса. Всего в период проведения активных боевых действий в Луганской и Донецкой областях произошло свыше 500 пожаров на площади почти 14 тысяч гектаров леса. И это только данные с подконтрольной Украине территории. Что происходит на оккупированной — нам неизвестно. Там леса никто не тушит, а оставшиеся нетронутые огнем угодья массово вырубаются и вывозятся в соседнее государство...", - рассказал в своё время Жебривский.

По словам начальника Донецкого областного управления лесного и охотничьего хозяйства Виктора Стороженко, с начала боевых действий в Донецкой области пожарами и обстрелами уничтожено почти 1800 гектаров леса. В Луганской области потери намного больше — свыше 11 тысяч гектаров.



