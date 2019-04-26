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Сегодня, 16:00
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Создана правительственная комиссия по поиску пропавших без вести при особых обстоятельствах

Кабмин создал специальную правительственную комиссию по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Об этом говорится на Фейсбук-страничке национального военно-исторического музея Украины.

В сообщении отмечается:

"Несмотря на важные политические изменения, которые произошли в Украине, процесс поиска и идентификации погибших не остановится. 10 апреля 2019 было издано распоряжение Кабинета Министров Украины "Об образовании комиссии по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах". В состав комиссии, среди прочих, вошли заместитель директора НВИМУ Ярослав Тынченко, а также офицеры Гражданско-военного сотрудничества - CIMIC Вооруженных Сил Украины Владислав Кравченко и Михаил Котелевский. Как только Комиссия начнет работу, наши возможности в этом направлении значительно расширятся. Наша цель - назвать поименно всех неидентифицированных погибших".

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