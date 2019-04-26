Парк виртуальной реальности открылся в Киеве: настоящая матрица

В Киеве состоялось официальное открытие первого в Украине парка виртуальной реальности VRtuality. В первый же день его работы в ТРЦ «Космополит» пришло около 400 человек, чтобы погрузиться в виртуальный мир. Посетители смогли ощутить себя во вселенной как новых, так и уже полюбившихся игр. В частности, геймеры, игравшие ранее в World of Tanks и Counter Strike, смогли найти свои любимые стрелялки в парке - и перенестись на их карты.

Подобный вид развлечений впервые несколько лет назад придумали и воплотили в Дубае. Украинские стартаперы организовали сначала менее масштабный вариант проекта в Одессе - восторгу посетителей не было границ. Более того, услышав о новинке, парком заинтересовались украинские селебрити. За несколько месяцев работы одесский парк посетили Елена Кравец, Антон Лирник, Сергей Притула, Артем Пивоваров, Потап, Ирина Горовая, Сергей Сивохо. Все звездные гости остались довольны и спрашивали, когда формат появится в Киеве.

Столичный парк виртуальной реальности не заставил себя долго ждать. Его площадь в несколько раз больше одесского прототипа, а гостей ждут более 100 игр для разных возрастных категорий - от 6 до 66 лет! Участвовать в одной игре могут одновременно до 8 человек, хоть к игровым зонам и выстраиваются очереди в несколько раз больше.

- В VRtuality используют инновационную экипировку мирового масштаба, беспроводное снаряжение, контент виртуальной реальности по всему миру! Мы собрали все лучшие методики и решения для погружения в виртуальную реальность. Гости надевают очки - и забывают, сколько им лет, как выглядит окружающий мир и даже то, что на них в этот момент может кто-то смотреть. Неподдельные эмоции взрослых людей от игр - это бесценный результат нашей работы! - рассказал директор VRtuality Никита Жилкин.

Источник: СоцПортал







