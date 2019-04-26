Курс валют

» » Парк виртуальной реальности открылся в Киеве: настоящая матрица

Новости

Все новости
Шоу бизнес
Сегодня, 14:47
45
Версия для печати

Парк виртуальной реальности открылся в Киеве: настоящая матрица

В Киеве состоялось официальное открытие первого в Украине парка виртуальной реальности VRtuality. В первый же день его работы в ТРЦ «Космополит» пришло около 400 человек, чтобы погрузиться в виртуальный мир. Посетители смогли ощутить себя во вселенной как новых, так и уже полюбившихся игр. В частности, геймеры, игравшие ранее в World of Tanks и Counter Strike, смогли найти свои любимые стрелялки в парке - и перенестись на их карты.

Подобный вид развлечений впервые несколько лет назад придумали и воплотили в Дубае. Украинские стартаперы организовали сначала менее масштабный вариант проекта в Одессе - восторгу посетителей не было границ. Более того, услышав о новинке, парком заинтересовались украинские селебрити. За несколько месяцев работы одесский парк посетили Елена Кравец, Антон Лирник, Сергей Притула, Артем Пивоваров, Потап, Ирина Горовая, Сергей Сивохо. Все звездные гости остались довольны и спрашивали, когда формат появится в Киеве.

Столичный парк виртуальной реальности не заставил себя долго ждать. Его площадь в несколько раз больше одесского прототипа, а гостей ждут более 100 игр для разных возрастных категорий - от 6 до 66 лет! Участвовать в одной игре могут одновременно до 8 человек, хоть к игровым зонам и выстраиваются очереди в несколько раз больше.

- В VRtuality используют инновационную экипировку мирового масштаба, беспроводное снаряжение, контент виртуальной реальности по всему миру! Мы собрали все лучшие методики и решения для погружения в виртуальную реальность. Гости надевают очки - и забывают, сколько им лет, как выглядит окружающий мир и даже то, что на них в этот момент может кто-то смотреть. Неподдельные эмоции взрослых людей от игр - это бесценный результат нашей работы! - рассказал директор VRtuality Никита Жилкин.

Источник: СоцПортал 


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
Новости партнеров
Клумба — торговая площадка для всей семьи
ИНФОГРАФИКА
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Кого читают в Facebook депутаты
Лучшее за неделю
Мультимедиа
Фотограф из Коростышева показывает сказочный мир природы: фото
В Кировоградской области мужчину раздавило бетонной плитой во дворе собственного дома
Во Львове автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
Известный певец сбил человека возле церкви
В Днепре взорвали авто с девушкой за рулем
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт