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Сегодня, 13:00
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В Антарктиде погибли тысячи цыплят императорских пингвинов

Тысячи цыплят императорских пингвинов утонули, когда морской лед, на котором они росли, был разрушен в суровую погоду. Виной этому глобальное потепление. Это показали снимки из космоса.

Катастрофа происходит постоянно с 2016 года в Антарктиде в море Уэдделла. Ученые говорят, что колония на краю шельфового ледника Брюнт рухнула, и взрослые птицы не восстановили популяцию.

И им, вероятно, было бы бессмысленно пытаться, поскольку гигантский айсберг вот-вот разрушит это место. Об этом сообщала Британская антарктическая служба (BAS).

Доктора Питер Фретуэлл и Фил Тратан на спутниковых снимках заметили исчезновение так называемой колонии в бухте Галлея.

Даже на расстоянии 800 км можно обнаружить экскременты животных или гуано на белом льду, а затем оценить вероятный размер любого скопления. Но популяция Бранта, которая поддерживала в среднем от 14 000 до 25 000 гнездящихся пар в течение нескольких десятилетий (5-9% от общей численности населения), по существу исчезла за одну ночь...

Источник: socportal.info 

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