Куриные яйца клали в могилы древние египтяне, чтобы их покойники не голодали на том свете

Группа китайских ученых из Института археологии Нанкина обнаружила большой глиняный сосуд с яйцами в гробнице, возраст которой около 2500 лет. В сосуде под крышкой находилось два десятка куриных яиц, скорлупа которых приобрела зеленовато-синий цвет, а содержимое, естественно, давно разложилось.

По словам археологов, по размеру яйца похожи на современные. Помимо яиц эксперты обнаружили в гробнице несколько фарфоровых чашек, кастрюли, тарелки и другую посуду.

Эксперты по китайской культуре считают, что семья покойного, чья гробница была раскопана, специально поместила в склеп яйца и посуду, чтобы человек не голодал в загробной жизни.

Ученые также называют обнаруженные яйца «столетними» или «черными» яйцами – это блюдо раньше считалось деликатесом в Китае. Такие яйца хранились в золе, соли, извести и рисовой шелухе в течение нескольких месяцев – данный процесс консервации делал желток темно-зеленым и придавал ему сливочную консистенцию, а белки при этом превращались в коричневое полупрозрачное желе с очень соленым вкусом.

Во многих мировых культурах яйца считались источником новой жизни, а в Древнем Египте, к примеру, и вовсе полагали, что мир возник из «космического яйца».

Ожидается, что в дальнейшем с обнаруженными в гробнице куриными яйцами будут проведены дополнительные лабораторные испытания.

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