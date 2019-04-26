Генное редактирование: через несколько лет еды будет больше и она будет полезнее

Люди любят жаловаться на жизнь и рассказывать, что "сегодня все хуже, чем было вчера". А всякие умники вангуют, что скоро будет еще хуже: прилетит какая-нибудь Нибиру и убъёт нас, мы утонем в завалах мусора, или из-за глобального потепления скоро совсем нечего будет есть, потому что от жары ничего не сможет на этой планете расти.

Но вот что говорят оптимистичные и деятельные учёные, которые все чаще делают удивительные открытия: всё будет хорошо, потому что наука может и спасти нас от падения астероида, и накормить вдоволь все восемь миллиардов. А может, и вдвое больше. Такой оптимизм относительно еды основан на новых открытиях и на новых методах выращивания растений. В частности - на методе генного редактирования.

Дженнифер Дудна — одна из людей, причастных к изобретению CRISPR — уверяет, что ей известно, какое применение технологии генного редактирования первым будет преобладать в мире. И это не имеет никакого отношения к излечению болезней или к созданию «дизайнерских детей», сообщает портал Сенсационные Новости.

«Я считаю, что в последующие пять лет наибольшее влияние на ежедневную жизнь CRISPR окажет в сельскохозяйственном секторе», — говорит Дудна в интервью Business Insider.

По ее мнению, культуры, обработанные CRISPR, смогут помочь решить проблемы, связанные как с голодом, так и с ожирением. И здесь важно прояснить один момент: генетически отредактированные культуры — совсем не то же самое, что генетически модифицированные организмы (ГМО), которые общественность воспринимает крайне противоречиво.

Тогда как генетическая модификация связана со смешиванием и подбором генов от разных организмов (например, сплайсинг ДНК устойчивых к пестицидам бактерий в семена сои), генетическое редактирование подразумевает внесение в геном организма изменений, которые могут произойти в процессе естественного отбора.

Различие между двумя технологиями настолько значительно, что в 2018 году Министерство сельского хозяйства США объявило, что оно не будет подвергать генетически отредактированные культуры какому-либо дополнительному контролю. Другими словами, подход к генному редактированию более свободный, чем к ГМО.

Ранее при помощи CRISPR некоторым культурам уже удалось привить полезные качества. Так, например, в результате генного редактирования увеличился урожай томатов, а грибы перестали темнеть.

Уже эти два примера демонстрируют способность CRISPR предоставить человечеству большие объемы еды, которая будет храниться дольше и будет полезнее той, что есть у нас сегодня.

Если генетик Дудна права, то очень скоро мы станем свидетелями того, как такая «супер-еда» и другие культуры постепенно начнут появляться на наших столах.

Вот тут интересная подборка популярних материалов о генном редактировании:

https://hi-news.ru/tag/crispr



