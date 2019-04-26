Сыр с кофе по-колубмийски: утром, днем, на ужин и... перед сном!

Все знают, что колумбийцы любят свой кофе. Его тут пьют все. Туристы видели мальчика лет десяти, который наслаждался этим крепким напитком. Нет, это был не кофейный молочный коктейль или капучино, а чашка натурального крепкого кофе!
В Колумбии не существует такого понятия как «утренняя чашка кофе». Его пьют всегда: утром, в обед, за ужином, а затем еще одну… перед сном.
А ещё колумбийцы так же, как и кофе, любят свой сыр.
И чтобы совместить эти два удовольствия, колумбийцы придумали «сыр с кофе». После того, как чашка крепкого бодрящего напитка уже почти пуста, туда часто добавляют небольшой кусочек сыра, чтобы он немного расплавился. Потом колумбийцы допивают оставшийся кофе и съедают то, что осталось на дне.
Попробуйте, это необычно и вкусно!
Источник: ФейсНьюс