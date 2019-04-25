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Вчера, 15:30
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В Беларуси горят леса. Пожар движется в сторону Украины

Из Беларуси в Украину надвигаются лесные пожары: на границе дежурит 14 единиц пожарно-спасательной техники ГСЧС и 70 человек личного состава спасателей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Ровенской области.

Очаги возгорания сухой травы, кустарников и подстилки в лесных массивах вблизи сел: Старое Село, Глинное, Буда, Дроздынь, Карпиловка, Рокитновского района, села Будымля, Дубровицкого района и села Хотинь, Березновского района локализованы и ликвидированы силами спасателей, лесников, полиции, пограничников и местного населения.

В Рокитновском районе работает рабочая группа из представителей Главного управления ГСЧС области, органов власти, лесной охраны, полиции и государственной пограничной службы.

Как сообщали Українські Новини, на Закарпатье дважды за один день горела знаменитая "Долина нарциссов".

Также в Чернобыльской зоне отчуждения горели дома, пожар тушили вертолетом и самолетом, а масштабный пожар в лесу в Одесской области тушили с помощью авиации.

Источник: Украинские новости



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