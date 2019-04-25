Некоторые результаты работы команды Порошенко за пять лет. Коротко о главном

Через несколько недель Петр Порошенко официально покинет пост президента Украины и пять лет его правления станут историей. Влияние на очень многие сферы жизни страны не является компетенцией президента, однако реальный вес Петра Порошенко все же был существенно большей, чем отведенные Конституцией полномочия. За пять лет в Украине, независимо от меньшей или большей степени влияния президента на процессы, изменилось очень многое...

Всего на 1 января 2014 наличное население Украины составило - 45.426.000 человек. На 1 февраля 2019 наличное население Украины составило - 42.123.000 человек.



Как менялся ВВП

По 2013 год - последний год президентства Виктора Януковича - украинская экономика была абсолютно стабильной - темпы ее роста были равны нулю. Примерно так же было и за год до этого - в 2012 году украинский ВВП вырос на 0,2%.

В 2014 после аннексии Крыма Россией и начала конфликта в Донбассе украинская экономика сократилась на 6,6%. В 2015 падение было еще более глубоким - на 9,8%.

Однако уже с 2016 экономика Украины начала восстанавливаться, - тот год завершился с ростом в 2,4%.

В 2018 год прирост ВВП Украины уже составил 3,3%.

Для сравнения: в России рост ВВП составил 2,3%, в Польше - 5,1%.



Как менялись доходы населения

Если за 2014 реальные доходы населения упали на 11,5%, в 2015 - на 20,4%, то уже в 2016 доходы населения выросли - на 2%, а когда правительство увеличило минимальную зарплату, в 2017 рост доходов составил уже 10 9%, а в 2018 - 9,9%.

По данным Государственной службы статистики, в 2013 году средний доход на душу населения составил 26 719,4 грн. - что по тогдашнему официальному курсу составляло 3340 долларов. ВВП на душу населения в 2018 составил 84190 грн - 3041 долларов по курсу НБУ на 31 декабря 2018 года. Стоит отметить, что в 2013 году рыночный курс доллара был значительно выше официального.

В 2018 средняя пенсия была на тысячу больше, чем за 5 лет до этого, и составила 2 479,2 грн в месяц, а количество пенсионеров уменьшилась до 11 725,4 тыс. Человек.

Вместе с нулевым ростом ВВП по итогам 2013 инфляция также была близка к нулю - 0,5% в год.

В 2014 инфляция составила почти 25%. В 2015 более 43%. Это было максимальное значение за 20 лет.

Однако с 2016 года темпы роста цен значительно снизились: 2016 - 12,4%, 2017 - 13,7%.

2018 Украина завершила с инфляцией - 9,8%.



Ведение бизнеса

В октябре 2013 года в рейтинге легкости ведения бизнеса Doing business, который составляет Всемирный банк, Украина заняла 112 место среди 189 стран мира.

В октябре 2018 - 71 место среди 190 стран, улучшив позицию на 41 пункт.



Мигранты - крупнейшие инвесторы

По данным Национального банка, в 2013 году мигранты отправили в Украине - банковскими переводами и неофициальным каналам - около 8,5 млрд долларов (официальные каналы - около 6 млрд долл.)

В 2015 году частные денежные переводы из-за границы составили 7 млрд долларов, в 2016 - 7,5 млрд долларов, 2017 - 9,3 млрд долларов.

В 2018 году по данным Всемирного банка мигранты перевели в Украину 14 млрд долл.

Переводы украинских заробитчан из-за границы значительно превышают прямые иностранные инвестиции в Украину.



Торговля с Россией

На конец 2013 Россия, бесспорно, была крупнейшим торговым партнером Украины. Мы экспортировали туда товаров на 14,787 млрд долларов, а импортировали - на 23,098 млрд долларов. Весь экспорт в Европу составлял 16,848 млрд долларов, а импорт - 28,274 млрд долларов.

По итогам 2018 украинский товарный экспорт в Россию составил 3,7 млрд долларов, а импорт превысил 8 млрд долларов. Ее доля в украинском экспорте значительно снизилась и составляет около 9%, а в импорте - около 14%.

Между тем доля ЕС во внешней торговле на конец 2018 превысила 40%. Экспорт товаров в ЕС составил 20,159 (вместе с услугами - 23,032 млрд долларов), а импорт из ЕС - 23,183 (вместе с услугами - 26,285 млрд долларов).



Армия

Если в бюджете 2013 года на армию выделяли почти 19 млрд гривен, что по тогдашнему курсу составляло 2,4 миллиарда долларов, то в 2019 году военный бюджет составил более 100 млрд гривен (3,7 миллиарда долларов).

В правительстве отмечают, что общий бюджет безопасности и обороны, куда причисляют все силовые ведомства, составил аж 210 млрд гривен - более 5% ВВП страны.

Как отчитываются в Генштабе, с 2014 года количество боевых частей Вооруженных сил возросло с 99 до 143 на конец 2018 года.

По данным Минобороны, среднее денежное содержание в Вооруженных силах в 2014 году составляло от 2 тысяч гривен, а в 2019 году - от 10-12 тысяч гривен.

По данным опросов фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, уровень доверия к армии с 2013 до 2019 года вырос с 21% до 61%



Донбасс

На момент инаугурации президента пророссийские боевики на Донбассе контролировали большую часть Донецкой и Луганской области, включая такие крупные города, как Мариуполь, Краматорск, Славянск, Бахмут, Лисичанск и Северодонецк.

Иловайский котел августа 2014 - крупнейшая военная трагедия украинского войска в истории независимости.

После перемирия и попытки договориться силы АТО начали наступление и заняли все перечисленные города и освободили от боевиков большую часть региона. Однако наступление закончился мероприятием российских войск (как утверждает украинская власть и отрицает Россия), Иловайским котлом и первыми минскими договоренностями.

В начале 2015 года состоялось новое обострение и отступление украинских войск из города Дебальцево и подписания так называемых "вторых Минских соглашений".

С тех пор линия разграничения и боевых действий на Донбассе менялась не слишком существенно и происходила за счет занятия отдельных сел в так называемой "серой зоне".

Вследствие аннексии Россией Крыма и из-за событий на Донбассе с 2014 года страны Запада применяют по РФ экономические и политические санкции.



Безвизовый режим

После длительных многолетних переговоров и выполнения Украиной ряда требований Европейского союза, 11 июня 2017 заработал безвизовый режим для граждан Украины.

В начале этого года пограничники отчитались, что с тех пор возможностью безвизовых путешествий воспользовались более двух миллионов граждан Украины, а в целом украинцы осуществили 33 миллиона безвизовых путешествий.



Соглашение об Ассоциации

В первый месяц президентства Петр Порошенко подписал Соглашение об ассоциации с Европейским союзом, работа над которой продолжалась еще со времен Виктора Ющенко.

Сначала заработала экономическая часть соглашения о зоне свободной торговли, а с сентября 2017 соглашение заработало в полном объеме.

Соглашение об ассоциации с ЕС - это огромный документ на семь разделов и тысячи страниц, который четко регулирует постепенное экономическое и политическое сближение Украины с Европейским Союзом. Но там нет четкой гарантии будущего вступления Украины в ЕС.

Украинская власть отчитывается о выполнении соглашения за 4 года ее действия на уровне 42%, но общественные организации оценивают уровень выполнения в 24%. Полностью соглашение нужно выполнить до 2025 года.



Борьба с коррупцией

Несмотря на все проблемы, за 5 лет президентства Петра Порошенко прогресс в борьбе с коррупцией был, и его четко зафиксировали международные организации.

Если по результатам 2013 года в международном индексе восприятия коррупции от Transparency International Украина занимала 144 место, то за пять лет государство улучшило свой результат и поднялась на 120 место.

Источник: https://www.bbc.com



