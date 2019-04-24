Одесские правоохранители предупреждают: берегитесь "черных риэлторов"

В Одессе правоохранители арестовали преступную группу "черных риэлторов", а прокуратура уже направила их дело в суд: группа злоумышленников подделывала документы на квартиры умерших людей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Досудебное расследование установило, что фигуранты переоформляли квартиры на подставных лиц, а затем продавали их гражданам. Объектами недвижимости были квартиры, в которых долгое время никто не проживал или их жильцы умерли.

Подставные лица, используя поддельные документы, в том числе и паспорта граждан Украины, выдавали себя за несуществующих лиц и представлялись под другими именами. Тем самым вводили в заблуждение нотариусов и покупателей недвижимости. По такой схеме участники ОПГ совершили продажу шести объектов недвижимости на сумму свыше 7,7 миллиона гривен. Кроме того, фигуранты пытались завладеть еще двумя квартирами стоимостью свыше 3 млн гривен.

Правоохранители установили организатора и трех участников организованной преступной группы, а также тех, кто за вознаграждение ходил на встречи с нотариусами и покупателями. Участников ОПГ и ее "лидера" суд взял под стражу, а подставных лиц заключил под круглосуточный домашний арест.

Источник: https://lb.ua



