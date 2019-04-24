Украинский флот растёт и укрепляется: на воду спущен разведовательный корабль ВМС ВС

Спуск первого среднего разведывательного корабля, построенного для нужд Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины по заказу оборонного ведомства состоялся на Киевском судостроительном предприятии ПАО «Завод «Кузница на Рыбацкой», владельцем которого теперь является Сергей Тигипко. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства вооруженных сил Украины.

Спуск корабля является продолжением развития кораблестроения в рамках Государственной целевой оборонной программы развития вооружения и военной техники на период до 2020 года для нужд ВМС ВС Украины с целью укрепления морских границ нашего государства.

«За всю историю Украины не так много было примеров, когда на воду спускались мощные бронированные катера, десантные катера, а сегодня – средний разведывательный корабль, аналога которого нет в Украине – по оснащению и возможностям выполнять задачи. Это огромный прорыв и это Победа! Победа каждого, кто работает на заводе «Кузница на Рыбацкой». Победа ВМС, которые получают этот корабль в боевой состав», – отметил Министр обороны Украины Степан Полторак.

Источник: Центральные новости







