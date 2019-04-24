Теракт в Шри-Ланке возмутил мир: число жертв достигло 321 человека. Причины теракта

Число жертв, погибших в результате взрывов на католическую Пасху в Шри-Ланке возросло до 321, из которых 45 детей. Об этом заявил министр обороны страны Руван Виджевардене, передает Ada Derana.





Жертвы

Восемь взрывов, по три из которых - в церквях и фешенебельных отелях, произошли 21 апреля в Шри-Ланке, некоторые из которых, по словам чиновников, были атаками террористов-смертников, были рассчитаны на то, чтобы было максимальное количество жертв среди верующих, которые посещали пасхальные богослужения.

Руван Виджевардене заявил, что среди жертв - есть 38 иностранцев. Среди них - трое детей совладельца онлайн-ритейлера Asos, датского миллиардера Андерса Хольх Повльсена.

Виджевардене также сказал, что более 500 человек были ранены в результате нападений и 375 из них все еще проходят лечение в больницах.



Кто виноват

Ответственность за теракты взяли на себя боевики "Исламского государства". В Шри-Ланке из-за взрывов задержали уже 40 человек.

В понедельник на автобусной стоянке в оживленном торговом районе Петтах было найдено 87 детонаторов для самодельных бомб. По горячим следам полиция арестовала 40 человек, в том числе сирийца. Но местные власти подозревают тамильцев, которые в 1983 году разожгли гражданскую войну.

После терактов в стране временно заблокировали соцсети, ввели комендантский час, а также решили объявить режим чрезвычайного положения. Туристы, тем временем, массово отказываются от путевок.

Иностранные спецслужбы предупреждали Шри-Ланку о готовящихся терактах. Первые данные от спецслужб нескольких стран (в частности, от США и Индии) власти получили 4 апреля - в них говорилось о потенциальных атаках смертников против церквей и туристических мест. Пять дней спустя появились данные о том, что подготовку ведет Thowheed Jamaath.

Представители правительства Шри-Ланки признали, что предупреждения от иностранных разведок продолжали поступать вплоть до дня терактов. При этом никаких активных действий не предпринималось, а премьер-министру Ранилу Викрамасингхе даже не сообщили о донесениях из-за рубежа.

Президент Шри Ланки Майтрипала Сирисена 23 апреля заявил, что до конца дня уволит глав всех ведомств, отвечающих за безопасность в стране.



Этнический конфликт на Шри Ланке

Сегодня в этой преимущественно буддистской стране проживет более двух миллионов католиков, это семь процентов населения. На острове большое количество католических храмов осталось после португальцев, которые впервые высадились на Шри-Ланке в 1505 году.

Кроме христиан в стране есть еще два крупных меньшинства: исповедующие индуизм тамилы (около 12 процентов населения) и мусульмане (около десяти процентов) - потомки купцов из северной Индии, появившихся на острове около десяти веков назад.

Все они находятся в сложных отношениях с буддистским большинством (сингальцами) и между собой. На острове процветают буддистские радикальные группировки, которые хотят "защитить" Шри-Ланку от других религий.

Индуисты-тамилы в конце 20 века создали боевую организацию Тигры освобождения Тамил-Илама, которая 26 лет вела войну за независимость. Они устраивали теракты по всему острову и в Индии.

Сотни тамильских активистов пропали в лагеря для интернированных, другие были убиты во время расправ. Обе стороны обвиняются в военных преступлениях, и дела до сих пор не закрыты.

Гражданская война на Шри-Ланке завершилась десять лет назад, однако память о той резне все еще жива - особенно среди жителей столицы страны. В ходе гражданской войны там часто происходили мощные взрывы в аэропортах, на автобусных станциях, в банках, кафе и отелях.

Cinnamon Grand, один из тех отелей, в которых в воскресенье прогремели взрывы, в прошлом уже взрывали. Это было в 1984 году, когда он еще назывался Lanka Oberoi.

По окончанию гражданской войны, которая опустошала Шри-Ланку на протяжении более 25 лет (1983-2009, 70 тысяч погибших и 140 тысяч пропавших без вести), туризм активно развивался и прочно утвердился как главный источник доходов.







