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Вчера, 19:00
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Очередная партия кокаина на миллион долларов не дошла до адресатов: ее изъяла СБУ

Служба безопасности под процессуальным руководством прокуратуры обнаружила в Одесской области морской канал контрабанды наркотиков из Южной Америки: в контейнере с фруктами найдено и изъято двенадцать килограммов кокаина. По ценам теневого рынка стоимость "находки" - более одного миллиона долларов США.

В ходе проведенной спецоперации правоохранители задержали двух граждан Молдовы, которые пытались вывезти обнаруженный кокаин с территории контейнерного терминала вне таможенного контроля.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса продолжаются следственные действия.

Устанавливаются другие лица, причастные к функционированию контрабандного канала транспортировки кокаина.

Операция по блокированию наркотрафика проводилась совместно с Госпогранслужбой и Одесской таможней ДФС.

Источник: https://www.pravda.com.ua


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