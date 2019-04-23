Госбюджет Украины недополучает доходы: в чем причина

Очевидные риски пакета доходов и "дыры" в главном финансовом документе государства не были учтены с начала его формирования, считает международный экономический эксперт, председатель ОО "Национальный интерес Украины" Игорь Гарбарук.

Гарбарук отметил, что в бюджете 2019 есть несколько самых больших рисков, которые были очевидными еще на этапе его формирования.

Первый касается планов приватизации. По словам эксперта, невыполнение поступлений от приватизации составляют 17,1 млрд гривен. За первый квартал 2019 поступления от приватизации составили лишь 184 млн гривен, то есть чуть более 1%. Экономист напоминает, что в 2018 году план по приватизации был выполнен на 2%.

Второй очевидный просчет касается субсидий и тарифов. В бюджете на текущий год предусмотрено 58 млрд гривен на субсидии. Это на 13 млрд гривен меньше, чем в 2018 году. В связи с сокращением помощи и повышением цен на газ, ежемесячно растет задолженность населения за услуги ЖКХ (по итогам февраля 2019 она составляет 69,4 млрд гривен). Эксперт отмечает, что повышение тарифов не было учтено в бюджете на 2019 год.

Кроме названных факторов, следует еще упомянуть о том, что Украина имеет долговые обязательства перед кредиторами в размере 417,400 млрд гривен.

"В ситуации двойных выборов и отсутствия возможности привлечения дешевых и долгосрочных заимствований - ситуация с долговыми обязательствами выглядит достаточно сложной. Невыплата долгов может привести к тяжелым последствиям во взаимоотношениях с кредиторами. Поэтому, скорее всего, будут просто недофинансированы незащищенные статьи бюджета", - считает экономист.

Гарбарук также обратил внимание на просчет с определением официального курса, ведь в бюджете заложен курс на уровне 29,4 гривны за доллар. Однако, по состоянию на 16 апреля 2019 года, официальный курс составил 26,8 гривны, что значительно ниже планового показателя. А это также влечет за собой последствия недополучения доходов бюджета.

Подобный просчет был допущен и по формированию сметы Пенсионного фонда.

Гарбарук отмечает, что "дыру" в Пенсионном фонде постоянно перекрывают дотациями из бюджета и заимствованиями казначейства. По его словам, поступлений от ЕСВ просто не хватает на пенсии. Особенно в условиях роста потока трудовой миграции.

По мнению экономиста, виновны в просчетах специалисты, которые формировали бюджет.

Напомним, за первый квартал дефицит госбюджета составил 35 млрд грн.

Источник: УНН







