Курс валют

» » В Украине начался сев: в целом будет засеяно 27,7 млн га, на уровне 2018 года

Новости

Все новости
Главные новости
Вчера, 17:30
51
Версия для печати

В Украине начался сев: в целом будет засеяно 27,7 млн га, на уровне 2018 года

В пресс-службе Минагрополитики сообщили, что в целом сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур проведен на площади 2,1 млн га или 93% к прогнозу. Из них посеяно: пшеницы - 154 тыс. га (92%); овса - 179 тыс. га (92%); гороха - 285 тыс. га (84%).

По состоянию на 22 апреля украинские аграрии засеяли 1, 48 млн га (95%) раннего ярового ячменя.

Кроме того, посеяно кукурузы на зерно - 545 тыс. га (12%), сахарной свеклы - 202 тыс. Га (82%), подсолнечника - 1,4 млн га (25%), сои - 76 тыс. га (4% ).

По предварительным данным регионов посевная площадь сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств под урожай 2019 ожидается в пределах 27,7 млн га или на уровне 2018 года.

Зерновых культур прогнозируется посеять на площади 148 млн га или 54% в структуре посевных площадей, что соответствует нормативам оптимального соотношения культур в севооборотах.

Посев яровых зерновых культур прогнозируется на площади 7,2 млн га, технических - 9,2 млн га, картофеля и овощей - 1,8 млн га, кормовых культур - 1,9 млн га.

Напомним, что аграрии засеяли сахарной свеклой 200 тыс. га.



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
Новости партнеров
Клумба — торговая площадка для всей семьи
ИНФОГРАФИКА
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Кого читают в Facebook депутаты
Лучшее за неделю
Мультимедиа
Фотограф из Коростышева показывает сказочный мир природы: фото
В Кировоградской области мужчину раздавило бетонной плитой во дворе собственного дома
Во Львове автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
Известный певец сбил человека возле церкви
В Днепре взорвали авто с девушкой за рулем
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт