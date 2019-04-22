В Украине начался сев: в целом будет засеяно 27,7 млн га, на уровне 2018 года

В пресс-службе Минагрополитики сообщили, что в целом сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур проведен на площади 2,1 млн га или 93% к прогнозу. Из них посеяно: пшеницы - 154 тыс. га (92%); овса - 179 тыс. га (92%); гороха - 285 тыс. га (84%).

По состоянию на 22 апреля украинские аграрии засеяли 1, 48 млн га (95%) раннего ярового ячменя.

Кроме того, посеяно кукурузы на зерно - 545 тыс. га (12%), сахарной свеклы - 202 тыс. Га (82%), подсолнечника - 1,4 млн га (25%), сои - 76 тыс. га (4% ).

По предварительным данным регионов посевная площадь сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств под урожай 2019 ожидается в пределах 27,7 млн га или на уровне 2018 года.

Зерновых культур прогнозируется посеять на площади 148 млн га или 54% в структуре посевных площадей, что соответствует нормативам оптимального соотношения культур в севооборотах.

Посев яровых зерновых культур прогнозируется на площади 7,2 млн га, технических - 9,2 млн га, картофеля и овощей - 1,8 млн га, кормовых культур - 1,9 млн га.

Напомним, что аграрии засеяли сахарной свеклой 200 тыс. га.







