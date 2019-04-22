Путин выжидает и намекает на "нелегитимность" нового президента Украины

Песков заявил о преждевременности поздравлений и вообще контактов и работы Кремля с Зеленским, а Путин поздравлять нового Президента Украины пока не планирует.

По словам Пескова, "пока преждевременно говорить о поздравления господина Путина господину Зеленскому, а также о возможности совместно работать".

При этом Песков уточнил, что "нужно судить по конкретным делам, по конкретным шагам", а официальные итоги пока не объявлены.

Кроме того, представитель Кремля заявил, что легитимность выборов в Украине поставлена под вопрос, так как "не была предоставлена возможность проголосовать трем миллионам граждан Украины, которые проживают в Российской Федерации".

В то же время ранее в Кремле заявляли о готовности Путина вести переговоры с Зеленским. Тогда Песков не исключал возможности проведения переговоров между президентами Украины и России: "В целом Путин всегда открыт для диалога, за исключением тех ситуаций, когда пытаются этот диалог обрамить различными провокациями, пытаются разукрасить диверсиями и так далее".

Сам Зеленский уже рассказал о планах на переговоры с Путиным, курсе в ЕС и НАТО. Еще до победы на выборах шоумен пообещал не жертвовать украинскими территориями и людьми.

Источник: https://glavred.info



