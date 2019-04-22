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Вчера, 14:30
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Из тюрем "ЛНР" наёмники передали Украине 60 заключенных

Наемники РФ передали с временно оккупированных территорий Луганщины 60 украинцев, которые на момент оккупации Донбасса были задержаны или отбывали наказание в пенитенциарных учреждениях. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ. Граждан передали в Счастье.

Всего с декабря 2018 до апреля 2019 боевики передали уже 195 заключенных, 34 из них - уже освобождены.

"Я готова забрать всех граждан Украины, желающих переместиться на контролируемую правительством Украины территорию для продолжения отбывания наказания", - отметила Денисова.


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