Из тюрем "ЛНР" наёмники передали Украине 60 заключенных

Наемники РФ передали с временно оккупированных территорий Луганщины 60 украинцев, которые на момент оккупации Донбасса были задержаны или отбывали наказание в пенитенциарных учреждениях. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ. Граждан передали в Счастье.

Всего с декабря 2018 до апреля 2019 боевики передали уже 195 заключенных, 34 из них - уже освобождены.

"Я готова забрать всех граждан Украины, желающих переместиться на контролируемую правительством Украины территорию для продолжения отбывания наказания", - отметила Денисова.



