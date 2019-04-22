Новая власть грозит окружению Порошенко уголовным преследованием

Победа Зеленского грозит окружению Порошенко большими неприятностями: его партнеров могут лишить части экономических активов. Есть также угроза уголовного преследования. Об этом в комментарии ГолосUA сообщил политолог Руслан Бортник.

«Победа Зеленского на президентских выборах грозит уголовной ответственностью только окружению Порошенко, но не самому главе государства. Действующий Президент имеет поддержку западных элит и влияние на национальную экономику. Разгромить Порошенко – равносильно создать кризис. Следствие и расследование коррупционных дел будет касаться окружения Порошенко. Высока вероятность того, что Порошенко вообще ни за что не накажут. Хотя могут ограничить его влияние на политическую и экономическую систему. То есть лишить части экономических активов»,- сказал Р. Бортник.

Он уточнил, что многие люди, из окружения Порошенко, станут жертвами нового экономического и политического передела.

«Часть окружения Порошенко может выехать из страны, другая часть оказаться за решеткой»,- резюмировал Р. Бортник.







