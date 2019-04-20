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Вчера, 23:30
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Пчёлы, жившие на крыше Нотр-Дам, ко всеобщему счастью пережили пожар

Крохотные обитатели собора Парижской Богоматери пережили пожар, хотя ранее сообщалось, что около 200 тысяч пчел, погибли. На самом деле насекомые невредимы и жужжат, сообщил пчеловод собора Николя Жеан в интервью Ассошиэйтед пресс.

Он приглядывал за тремя ульями с 2013 года, когда было принято решение их установить в рамках городской инициативы по увеличению популяции пчел в Париже.

Ульи расположены над ризницей в южной части собора на расстоянии примерно 30 метров ниже уровня основной крыши. По словам Жеана, огонь их не затронул.

Европейские пчелы - в отличие от других разновидностей - остаются со своим ульем при приближении опасности, поедая мед и продолжая защищать пчеломатку.

"Углекислый газ их не убивает, а опьяняет, делает сонными", - сказал он

Пчеловоды достаточно часто используют дым, чтобы утихомирить насекомых и подобраться к их улью.

"Мне было очень жаль Нотр-Дам, поскольку это такое прекрасное сооружение, - сказал Николя Жеан в интервью Си-эн-эн. - Но как же замечательно, что пчелы выжили. Слава богу, что пламя их не достигло, это действительно чудо!"



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