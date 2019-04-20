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Вчера, 22:30
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Железная Ангела не собирается уходить из политики: она планирует возглавить европарламент

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер полагает, что канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) может в будущем занять руководящий пост на европейском уровне, пишет «Немецкая волна».

"Я не могу себе представить, что Ангела Меркель бесследно исчезнет. Она не только личность, достойная уважения, но и достойное любви совокупное художественное произведение", - сказал он в интервью медиа-группе Funke, опубликованном в субботу, 20 апреля.

По словам Юнкера, Меркель обладает высокой квалификацией и достойна занять руководящий пост в ЕС. Срок ее полномочий на посту канцлера ФРГ, однако, истекает лишь в 2021 году.

Наблюдатели постоянно спекулируют о возможности перехода Меркель на один из постов в руководстве ЕС, отмечает агентство dpa. Сама Ангела Меркель ранее заявляла, что больше не стремится занять какую-либо политическую должность.



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