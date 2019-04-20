Вакцина от бешенства теперь в Украине есть: закуплено почти сто тысяч доз

Украина закупила 93 тысяч доз вакцин для профилактики бешенства. Первая партия 15 тыс. доз уже прибыла на склад и готовится к отправке в регионы. Об этом информирует Правительственный портал.

Первыми вакцины для профилактики бешенства получат Львовская и Тернопольская области - 956 и 375 доз в соответствии поехали в эти регионы. С начала следующей недели вакцины отправят во все области страны

Антирабические вакцины, предназначенные для профилактики и лечения бешенства у детей и взрослых, закуплены и доставлены агентством Crown Agents за средства госбюджета. Эти вакцины произведены во Франции.

Срок годности доставленных вакцин для профилактики бешенства - 30 апреля 2021 года.

Следующие партии вакцин будут доставлены в течение года.



