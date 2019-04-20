ИГИЛ НЕ разгромлено, боевики продолжают атаки на войска Асада

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) за последние 48 часов убили по меньшей мере 35 военных проправительственных сил Сирии. Об этом сообщает DW со ссылкой на данные базирующегося в Лондоне Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека.

Как отмечается, среди убитых - несколько офицеров сирийской армии высокого ранга.

Нападение исламистов на проправительственные силы произошел в сирийской пустыне Бадиа на востоке провинции Хомс.

В мониторинговом центре его уже назвали самым кровавым со времени свержения «халифата».

В частности, председатель Сирийского центра мониторинга Рами Абдель Рахман описал нападение исламистов как «самую сильную атаку», повлекшей едва ли не самые большие потери среди военных правительственных сил Дамаске «от времени, когда халифат объявили побежденным».

Сообщается, что во время нападения были убиты шесть боевиков ИГ.

Сирийская пустыня Бадиа простирается к востоку от столицы страны Дамаска и городов Хомс и Хама в иракской границы. Сейчас это единственная территория, где еще ведут боевые действия остатки группировки ИГ.







