В МВФ считают, что альтернативы национализации ПриватБанка не было и следят за ситуацией

"В 2016 году международные партнеры Украины поддержали решение правительства и Национального банка Украины национализировать ПриватБанк, поскольку это был единственный эффективный способ защитить вкладчиков банка - украинских физических и юридических лиц - и стабильность финансовой системы", - говорится в заявлении Люнгмана.

По его словам, международные партнеры Украины пристально следят за ситуацией.

А в Украине, в связи с решением суда о возможном возврате банка прежнему владельцу, Совет нацбезопасности провел совещание и принял ряд решений по защите финансовой системы страны от возможных потрясений.

И главное - апелляция непременно будет.

Источник: http://kontrakty.ua



