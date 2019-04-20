Украина экспортирует в ЕС больше агропродукции чем Китай

Украина за последние 12 месяцев заняла третье место в списке главных поставщиков агропродовольственной продукции в ЕС, обогнав Китай. Об этом свидетельствуют данные отчета Европейской Комиссии, передает "УкрАгроКонсалт".

Объем украинских поставок составил 5,9 млрд евро, китайских - 5,7 млрд евро. Первое место осталось за США с 12,4 млрд евро, второе - за Бразилией с 11,8 млрд евро.

Прирост стоимости импорта агропродовольственных товаров из Украины в годовом исчислении составил 331 млн евро или 6%.

В целом, положительное сальдо торговли Украины агропродовольственной продукцией с ЕС составило в указанный период 3,772 млрд евро.

Стоимость экспорта сельскохозяйственной продукции из ЕС увеличивалось четвертый год подряд и достигла в января 2019 года нового рекорда в 11,2 млрд евро.

Импорт агропродовольственных товаров также вырос до рекордных 10,8 млрд евро, что привело к увеличению ежемесячного товарооборота до 22 млрд евро по сравнению с 21 млрд евро в январе прошлого года.



