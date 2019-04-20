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Вчера, 16:00
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В мире неспокойно: на министерство в Кабуле напали боевики, есть жертвы

20 апреля на здание министерства связи Афганистана в Кабуле, расположенное в правительственном квартале Кабула, напали вооруженных боевиков, в том числе террористы-смертники. Не менее шести человек ранены, еще трое убиты, сообщает информационное агентство Reuters.

Во время нападения произошел взрыв, правоохранители, которые вступили в перестрелку с боевиками, ликвидировали двух из них, рассказал журналистам пресс-секретарь министерства внутренних дел страны Насрат Рахими.

По данным другого собеседника Reuters, работающего в службе безопасности, во время нападения были убиты три человека. Не менее шести раненых были доставлены в больницу, сообщил представитель министерства здравоохранения Вахид Майар.

Пока ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за нападение. Представители радикального движения "Талибан" заявили, что не имеют к этому отношения, добавило Reuters.

Атака произошла через несколько дней после того, как в столице Катара Дохе не состоялись переговоры между представителями "Талибана" и афганскими властями о мирном урегулировании ситуации в стране, отмечает агентство.



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