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Вчера, 15:00
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Зачем на выборах спасатели - вопрос, но их будет 39 тысяч

Пресс-служба ДСНС сообщает, что спасатели нужны для обеспечения пожарной и техногенной безопасности во время проведения второго тура выборов Президента Украины. Подразделения ДСНС несут службу в усиленном режиме.

"До 09:00 часов 22 апреля органы управления и подразделения ДСНС будут продолжать нести службу в усиленном режиме, - всего около 39 тыс. человек и более 2 тыс. 300 единиц техники включая резерв», - говорится в сообщении.

Отмечается, что для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения экстренной медицинской эвакуации в Закарпатской, Одесской, Харьковской, Черниговской областях и в Киеве будут дежурить 10 воздушных судов ДСНС.

На случаи обнаружения взрывоопасных предметов будут реагировать 349 пиротехников и 128 единиц техники.

В то же время, на случаи обесточивания избирательных участков во время первого тура выборов, подразделениями ДСНС могут быть задействованы более 700 передвижных электростанций, которые обеспечат автономное электропитание.

Источник: https://zik.ua


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