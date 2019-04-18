Брюс Уиллис больше не нужен. SpaceX сможет протаранить астероид с помощью беспилотного зонда

Компания SpaceX выиграла торги Аэрокосмического управления США за право запустить ударный зонд к астероиду, чтобы экспериментально проверить возможность изменения траектории такого объекта на тот случай, если небесное тело будет угрожать Земле столкновением. Эта миссия носит название DART (Double Asteroid Redirection Test).

Ученые, а также власти США и ЕС объединились в программе астероидного "тарана", эксперимент с которым нужно осуществить до того, как возникнет реальная потребность в планетарной защите. DART - совместный проект NASA и Лаборатории прикладной физики США, а европейцы обеспечат зонд-наблюдатель за процессом.

Стоимость запуска устройства-снаряда и сопутствующих услуг - около $69 млн. За такие деньги наилучшие условия предложила частная компания Илона Маска. Это будет ракета-носитель Falcon 9.

Нынешние планы предполагают запуск со стартовой площадки Space Launch Complex 4E с калифорнийской базы ВВС Ванденберг в июне 2021 года. Сроки могут сдвинуться на более позднюю дату.

Кинетический импактор DART - зонд размерами 12,5 на 2,4 метра и весом полтонны. Он долетит до точки столкновения с астероидом в 11 млн км от Земли за счет энергии от солнечных панелей и ионного двигателя, и в октябре 2022 года "перехватит" меньшее тело в системе двойного астроида Дидим.

Сценарий такого спасения Земли изображен к голливудском фантастическом блокбастере "Армагеддон". "Мы проверим технологию, при которой услуги Брюса Уиллиса могут и не понадобиться", - шутят в NASA.

Источник: НАСА



