Будущее рядом: упряжка роботов тянет фуру по дороге. Зрелище не для слабонервных

Фирма Boston Dynamics создала роботов-собак и протестировала их: несколько роботов запрягли в упряжку, а вместо саней прицепили грузовик и заставили их тянуть его за собой. Ролик появился на официальном YouTube-канале компании.

На ролике видно, что десять роботов SpotMini соединили по пять, как собак в упряжке. Концы соединяющего их каната прицепили к грузовику. Роботы выстроились в два ряда перед фурой и потянули ее за собой.

Отмечается, что грузовик стоял на парковке на нейтральной скорости, а роботы "буксировали" его по асфальтовой дороге, идущей вверх под небольшим наклоном.

Каждый из этих механизмов может поднять 14 килограммов.

Источник: Корреспондент



