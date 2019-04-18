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Сегодня, 11:30
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Будущее рядом: упряжка роботов тянет фуру по дороге. Зрелище не для слабонервных

Фирма Boston Dynamics создала роботов-собак и протестировала их: несколько роботов запрягли в упряжку, а вместо саней прицепили грузовик и заставили их тянуть его за собой. Ролик появился на официальном YouTube-канале компании.

На ролике видно, что десять роботов SpotMini соединили по пять, как собак в упряжке. Концы соединяющего их каната прицепили к грузовику. Роботы выстроились в два ряда перед фурой и потянули ее за собой.

Отмечается, что грузовик стоял на парковке на нейтральной скорости, а роботы "буксировали" его по асфальтовой дороге, идущей вверх под небольшим наклоном.

Каждый из этих механизмов может поднять 14 килограммов.

Источник: Корреспондент


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