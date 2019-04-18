Ананасы из кирпича пообещал Кернес купить тем, кто хочет жить за счет обезьян

Депутат горсовета Игорь Черняк заявил, что зоопарк закупает ананасы по 350 грн за килограмм, мандарины - по 95 грн, яблоки - по 35 грн, груши - по 65 грн, лимоны - по 110 грн, бананы и апельсины - по 95 грн.

Мэр Харькова даже выругался на сессии при обсуждении стоимости закупок фруктов: "Я за этот зоопарк борюсь с точки зрения того, что хочу сделать для наших детей, чтобы они могли посетить место, где встречались бы с природой. Мы объявили, что зоопарк будет бесплатным, платным будет только вход в океанариум, и этому есть объяснение. Хочу сказать, что если будут такие факты (не говорю, что они подтверждены, но они сейчас прозвучали), что кому-то хочется съесть ананас за счет обезьяны, я обещаю вам - я куплю вам ананасы. Только они будут из кирпича, эти ананасы, и вы будете их есть. Не может быть такого, чтобы цены даже в супермаркете, а мы говорим об оптовых закупках, чтобы они отличались таким порядком, как сейчас назвал Игорь Черняк. Предупреждаю вас всех, кто там работает, по кормам для животных. Я понимаю свежее мясо только что убитого, допустим, барашка льву, оно стоит каких-то денег. Но ананас, бл... дь..."

Источник: Гордон



