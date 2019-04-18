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Происшествия / Харьков
Сегодня, 08:30
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Два пассажира Mazda 626 едва не сварились в кипятке из-за порыва трубы с горячей водой

Сообщение о том, что на улице Матюшенко Киевского района города Харькова произошел прорыв трубы с горячей водой, поступило на номер "112". В результате аварии участок проезжей части был затоплен.

Одна машина, "Mazda 626", оказалась наполовину в воде. Водитель и пассажир успели перелезть на крышу автомобиля и нуждались в помощи, - говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС.

Отмечается, что к месту вызова прибыло отделение службы спасения для оказания помощи людям. Спасатели освободили мужчин из "горячей ловушки" и с помощью троса отбуксировали машину в безопасное место.

"Сейчас коммунальными службами города проводятся работы по ликвидации аварии на данном участке теплосети", - отметили в ГосЧС.

Источник: https://www.dsns.gov.u


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