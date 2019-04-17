Кандидатство Зеленского является циничной выдумкой политической технологии - Financial Times

Итальянец Беппе Грилло по-украински - так хочет понимать Европа загадочного Владимира Зеленского, которого видит в основном в предвыборных роликах. Можно ли сравнивать этих деятелей, Зеленский феномен или странноватая шутка, что ждать от него Украине и Европе - в этом разбирается влиятельное британское издание.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский получил значительную поддержку благодаря тому, что выступил против политического истеблишмента. Но главная проблема для Украины в том, что за ним стоит олигарх Коломойский, который имеет свои планы на этого кандидата. Об этом говорится в развернутой публикации влиятельного американского издания Financial Times, вышедшей во вторник, передает Укринформ.

"Владимир Зеленский, неожиданный лидер президентских выборов в Украине, которые состоятся уже в эти выходные, воспользовался той же популистской волной, которая принесла разочарование избирателям в разных частях мира, в том числе, сторонникам Brexit и президентства Дональда Трампа", - говорится в публикации.

Издание отмечает, что Зеленского сейчас сравнивают с итальянским комедийным актером Беппе Грилло, чья партия "Движение пяти звезд" сделала прорыв и до сих пор остается частью коалиционного правительства Италии. Как и Грилло, Зеленский - популярный комик, который воспользовался своей славой для получения власти, выступив против политического истеблишмента. "Но на этом сходство между ними заканчивается", - отмечает влиятельная газета.

Так, популистские образования вроде "Движения пяти звезд" в Италии или "Независимой партии Соединенного Королевства" в Британии образовались из общественных движений на местах, которые годами объединяли свой электорат. Даже Дональд Трамп поднялся благодаря альтернативным сетям, развившимся "из ничего" через интернет. "В отличие от них, кампания господина Зеленского является частью продуктом борьбы за власть и интриг внутри украинской олигархической элиты. Он популист по форме, но не по содержанию", - подчеркивается в статье.

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В то же время FT отмечает, что Зеленский "особенно зависим от своего патрона, Игоря Коломойского, противоречивого олигарха, который находится под следствием в Украине и США по подозрениям в коррупции и отмывании средств". По сообщениям СМИ, Зеленский не менее 13 раз летал в Женеву и Тель-Авив, где Коломойский проживает в изгнании. Зато и Зеленский и Коломойский отрицают любые отношения, кроме партнерства на телеканале.

Тем не менее кандидатство Зеленского выглядит циничной выдумкой политической технологии, смесью западного PR и ленинистских манипуляций, распространенных во многих постсоветских странах. Как отмечает издание, несколько украинских олигархов рассматривали возможность участия в гонках "незапятнанного" кандидата. "Идея заключалась в том, чтобы новое лицо в политике, не обремененное прошлым, заслуживало бы быть избранными и одновременно оставалось подконтрольным. Большинство пришли к выводу, что это нереально. Но мог ли господин Коломойский быть настолько смелым, чтобы действительно попробовать это воплотить?" - ставит вопрос издание.

Как отмечает FT, мотивация Коломойского поддержать Зеленского не имеет ничего общего с положениями заявленной предвыборной программы. Олигарх не заинтересован в очистке украинской политики, развале олигархической системы, потому что является ее частью. "Ему просто хотелось бы возглавить эту систему ради собственной выгоды", - отмечает американская газета.

Прежде всего, желание Коломойского - обойти последствия краха ПриватБанка, который подозревается в участии в мошеннических схемах на сумму в 5,5 млрд. долл. В этой связи Зеленский "теоретически мог бы стать средством для достижения этих целей".

Financial Times пишет: "Зеленский не имеет содержательной политической программы, кроме популистских слоганов... Даже в случае, если он решит реализовать собственные идеи в должности, ему не хватит необходимых ресурсов, чтобы стать действительно независимым президентом".

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Без собственной политической силы Зеленскому необходим Коломойский и подобные фигуры для получения достаточного количества голосов в Раде, чтобы принять ключевые решения и утвердить бюджет.

Тем не менее Зеленский все равно может стать Президентом Украины, поскольку избиратели имеют немало причин быть злыми и разочарованными. "Даже несмотря на заслуги президента Порошенко по стабилизации экономики, находившейся на грани пропасти, а также в проведении столь необходимых реформ, надежды участников Майдана в 2014 не были реализованы в полном объеме. Темп изменений был слишком медленным, а коррупция остается огромной проблемой", - поясняет издание.

Однако проблема в том, что президентство Зеленского вместо решения этих проблем сведет на нет уже достигнутый в Украине прогресс, предостерегает газета. "Действия Порошенко по национализации ПриватБанка, например, стали краеугольным камнем в финансовом восстановлении Украины. Любая попытка изменить это решение, неизбежно приведет к значительному шагу в обратном направлении", - отмечает FT.

Зеленский преуспел в своей активности против системы. "На самом деле силы, которые стоят за ним, представляют часть худших элементов этой системы. И именно потому, надежды украинцев на его избрание и желанные изменения, скорее всего, будут потеряны", - подчеркивается в публикации.

Напомним, 7 апреля ЦИК объявила официальные результаты первого тура выборов президента Украины, который состоялся 31 марта. За шоумена Владимира Зеленского проголосовали 30,24% избирателей (более 5,7 млн человек), а за действующего главу государства Петра Порошенко - 15,95% (более 3 млн граждан).

Явка избирателей составила 63,48%, в выборах приняли участие почти 19 миллионов украинцев. На пост главы государства претендовали 39 кандидатов.

Второй тур выборов главы государства назначен на 21 апреля. Подробнее о первых уроках выборов 31 марта читайте в статье Романа Якеля "Проигрыш власти" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".







