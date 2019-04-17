В зоопарк ходить опасно, говорит Супрун. Похоже - она права

Глава Минздрава Украины Ульяна Супрун призвала украинцев не ходить в контактные зоопарки, так как они негативно влияют на животных и могут быть опасны для людей. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По мнению Супрун, контактные зоопарки стоит запретить.

Во-первых - из-за условий содержания животных. В таких зоопарках звери имеют недостаточно пространства. Независимо от размера вольеров - это никоим образом не заменяет животным дикую природу. Звери часто страдают от недостатка свежего воздуха, света, от избыточного веса и недостатка движения. Из-за этого они погибают гораздо раньше, чем если бы остались жить в естественной среде.

Во-вторых, животные могут иметь психические расстройства. От постоянного контакта с людьми, ограниченного пространства, тяжелых условий для нормальной жизни и размножения и нарушение жизненного ритма, у животных часто появляется стереотипное поведение. Они постоянно ходят, покачивают головой, раскачиваются из стороны в сторону, ударяясь о стенки вольера, сидят неподвижно на одном месте или даже кусают сами себя - это все признаки стресса, депрессии, скуки и психоза.

В-третьих, это опасно для самих посетителей. Самой распространенной травмой в контактных зоопарках являются укусы и царапины от животных. Нередки случаи, когда посещение зоопарка заканчивается в травмпункте. Кроме того, такие зоопарки имеют негативное влияние на ребенка.

Также, по мнению Супрун, надо помнить, что дикие животные являются носителями большого количества заболеваний. Среди них кампилобактериоз, сальмонеллез, листериоз, бруцеллез и многие другие.







