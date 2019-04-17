Дебаты кандидатов на "Суспільном" пока под вопросом: что будет, если кандидаты не придут

Глава Национальной общественной телерадиокомпании («Суспільне») Зураб Аласания озвучил позицию по дебатам Петра Порошенко и Владимира Зеленского 19 апреля 2019 года. Об этом он сказал в комментарии РБК-Украина.

В частности, Аласания рассказал, что будет происходить в случае, если один из кандидатов либо же оба не придут на дебаты в эфир «Суспільного».

«По закону, мы должны показывать любое нейтральное видео с бегущими строками о том, что «извините, кандидат не явился такой-то и такой-то не явился»… У нас и до начала дебатов будет «Зворотній відлік. Мы их оттуда еще включим (со стадиона, — ред.). Имею в виду, мы включим, что там происходит. Но мы обязаны по закону сделать такой экран, а потом «Зворотній відлік» возвращаем», — сказал Аласания.

Он подчеркнул, что «Суспільне» будет действовать в соответствии с законом и будет ожидать кандидатов Порошенко и Зеленского в студии для дебатов.

Напомним, ранее Аласания заявил, что после официальных дебатов Владимира Зеленского и Петра Порошенко 19 апреля «Суспільне» может организовать ток-шоу с привлечением экспертов и журналистов.







